Linha 3 do Metrô, agora vai? Governo do Estado anuncia obras para a Linha 3 e ampliação da Linha 4 até o Recreio dos Bandeirantes

O projeto de expansão do metrô no Rio de Janeiro foi anunciado pelo Governo do Estado na manhã desta segunda-feira (9).

O plano de obras inclui a ligação Estácio - Praça XV, a criação da Linha 3 (Praça XV - Niterói- Guaxindiba), e a ampliação da Linha 4 até o Recreio dos Bandeirantes.

No evento estão presentes o secretário estadual de Transporte, Washington Reis, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além de prefeitos outros municípios da Região Metropolitana.

O ato é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Transportes e a Riotrilhos.