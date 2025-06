Morre frentista vítima de explosão de posto de combustíveis no Rio

Até o momento, não há informações sobre as causas do rompimento - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A segunda vítima da explosão de um posto de combustíveis, o frentista, Paulo dos Santos, de 61 anos, morreu após ser internado no Hospital Souza Aguiar. O incidente aconteceu na Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio.

O motorista do carro, Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, morreu ainda no sábado (7).

A explosão aconteceu quando o cilindro de gás do carro se rompeu no momento do abastecimento. Até o momento, não há informações sobre as causas do rompimento. O caso foi registrado por câmeras de segurança.

Prédios da localidade sofreram danos em suas estruturas devido a estilhaços da explosão. Um dos afetados foi o Instituto Nacional de Câncer (INCA), porém ninguém que estava no interior dos imóveis foi atingido. A área precisou ser isolada para a realização da perícia, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.