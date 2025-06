Colisão entre cinco veículos deixa o trânsito lento em SG e Niterói na manhã desta segunda (9)

Um engavetamento envolvendo cinco veículos no km 309 da BR-101, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (9) causou lentidão e reflexos negativos no trânsito da cidade e também no município vizinho, Niterói.

De acordo com a Arteris Fluminse, concessionária que administra a via, o acionamento para a pista sentido Rio de Janeiro aconteceu por volta das 6h24. Dez vítimas saíram ilesas do acidente, e uma teve ferimentos leves, mas, ainda segundo a concessionária, a mesma teria recusado encaminhamento para atendimento médico.

"A ocorrência provocou fechamento da faixa esquerda, com reflexo de 10 quilômetros de fila. A pista foi completamente liberada às 07h11. Equipes da concessionária fizeram o atendimento", afirmou a Arteris Fluminense, em nota.

