Chef e dono de famoso bar na Zona Sul do Rio sofre AVC

O chef David Vieira Bispo, proprietário do Bar do David, no Leme, Zona Sul do Rio, está internado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o estabelecimento, David, que tem 53 anos, sofreu um AVC grave na última quinta (05) e precisou se afastar do bar para se recuperar do quadro.

O estabelecimento não informou qual a previsão de alta do chef e se ele está lúcido. O Bar do David é um dos pontos gastronômicos mais conhecidos da região, com três vitórias no concurso Comida di Buteco Rio. Fundado em 2010, o bar fica no Morro do Chapéu Mangueira e, desde 2016, possui uma segunda filial, localizada em Copacabana. As unidades estão em funcionamento.

Leia também:

➢ Atleta de Maricá, Marcus D'Almeida é campeão da Copa do Mundo de tiro com arco

➢ Coppe inicia estudos para linha 3 de metrô, que ligaria Itaboraí, SG e Niterói ao Rio pelo mar