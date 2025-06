Atleta de Maricá, Marcus D'Almeida é campeão da Copa do Mundo de tiro com arco

Um atleta de Maricá foi o grande campeão da terceira etapa da Copa do Mundo de Tiro com arco e está classificado para a final do torneio. Marcus D’Almeida, de 27 anos, levou a melhor na disputa do mundial em Anatólia, na Turquia, realizada neste neste domingo (08). A prova marca a terceira etapa da Copa do Mundo da modalidade; mesmo antes da quarta etapa, Marcus já está classificado para a grande final, que acontece em outubro em Nanjing, na China.

Esta foi a primeira vitória de Marcus em um torneio internacional desde 2023. O morador de Maricá acertou mais tiros na região central dos alvos da disputa, que marcou o início de uma nova regra na modalidade. A partir da prova deste domingo (08), o tiro certeiro passou a valer 11 pontos. Ao todo, Marcus acumulou 589 pontos e superou com folga o segundo colocado, o francês Thomas Chirault.

Atualmente, Marcus é considerado o terceiro melhor atleta em tiro com arco. Ele venceu a prova individual masculina do arco recurvo e volta a disputar na categoria no mês de julho, quando acontece a quarta etapa do mundial em Madri, na Espanha. A final acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, na China.