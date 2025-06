Coppe inicia estudos para linha 3 de metrô, que ligaria Itaboraí, SG e Niterói ao Rio pelo mar

Metrô do Rio: projeto que integraria Niterói e Leste Fluminense à malha metroviária do Rio deverá ficar pronto em 30 meses - Foto: Guito Moreto

Metrô do Rio: projeto que integraria Niterói e Leste Fluminense à malha metroviária do Rio deverá ficar pronto em 30 meses - Foto: Guito Moreto

A Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ, iniciou os estudos técnicos que irão dar suporte a implementação da futura Linha 3 de metrô do Rio de Janeiro. A nova linha metroviária ligará Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ao Rio.

O projeto é um pedido do governo federal, via emendas parlamentares, no valor de R$ 26 milhões. O valor será repassado em três parcelas e o estudo tem o prazo de 30 meses para conclusão.

A iniciativa tem como objetivo oferecer uma base técnica para decisões estratégicas sobre o traçado, a viabilidade econômica e os impactos sociais da linha, prometida pelos prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, caso as duas cidades vençam a disputa pela organização dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

O professor do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe, Rômulo Orrico, é quem coordenando estudo. Ele falou sobre o projeto: "Sobre o itinerário, por exemplo, levantamos oito estudos anteriores, inclusive um dos anos 1960, do Negrão de Lima (governador do então estado da Guanabara, de 1965 a 1971). Nosso projeto não está preso aos itinerários pensados pelos anteriores. Vamos examiná-los, mas é importante lembrar que a implementação não cabe a nós. A intenção é trazer as melhores informações e análises, e o gestor toma a decisão".

Rômulo destacou os desafios que os estudos devem enfrentar ao longo dos próximos 30 meses. "A morfologia das cidades mudou, subcentros cresceram. Duque de Caxias, por exemplo, era uma cidade dormitório nos anos 1970, e veja a centralidade dela hoje em dia. Essas mudanças implicam na necessidade de novos estudos. Vamos lidar com uma cidade complexa. Niterói não é um subúrbio do Rio. A ligação entre Niterói e São Gonçalo, pelos dados do IBGE, é a segunda mais importante ligação intermunicipal do país, quando consideramos origem e destino. Só perde para São Paulo e Guarulhos. Vamos precisar de um baita projeto técnico".

A responsabilidade pelo metrô é do governo do Estado e o projeto da Linha 3, já vem sendo discutida desde 1968. Ainda em 2000, um trabalho contratado pelo BNDES comprovou que um túnel subterrâneo seria viável. À época, foi calculado que a ligação entre as estações Carioca, no Rio, e Guaxindiba, em São Gonçalo, poderia beneficiar 750 mil passageiros por dia.