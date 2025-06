Um ano após anúncio, obras no Maravista II, em Itaipu, decepcionam moradores; “péssima qualidade”

Anunciadas em maio do ano passado, as obras de reurbanização realizadas pela Prefeitura de Niterói na região do Maravista II, em Itaipu, têm sido motivo de insatisfação para moradores do bairro na Região Oceânica do município. De acordo com eles, as ações de drenagem e pavimentação deixaram ruas desniveladas, calçadas quebradas e não resolveram o problema do tratamento do esgoto na região.

As intervenções, realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), acontecem entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Rua Eziquio de Araújo. Segundo a Prefeitura, foram investidos R$ 59,9 milhões nas obras da região. O resultado, no entanto, não agradou moradores, que deixaram um cartaz na via principal de Itaipu para cobrar o órgão municipal. Ele alegam que as mudanças atrapalham a locomoção na região.

"Essa obra custou 59 milhões. E começaram a fazer com material de péssima qualidade", desabafa morador | Foto: Enzo Britto

“Essa obra custou 59 milhões. E começaram a fazer com material de péssima qualidade. Tem lugares na calçada que a gente, com a mão, consegue quebrar um pedaço do meio fio. O asfalto que eles estão botando é de péssima qualidade. Tem lugares que está com um dedo [de desnível], já tá subindo a areia assim pro asfalto. Tá virando lama de novo. Quando você molha a calçada, fica cheio de poças d'água, com buracos - isso em calçada que eles acabaram de fazer”, afirma o empresário Alexandre Santos, que mora no Maravista II.

O morador alega que as obras foram realizadas de forma irregular em alguns trechos. “Eles não têm funcionário adequado para trabalhar, estão pegando funcionário aqui na rua para trabalhar”, alega Alexandre. Ainda segundo ele, as intervenções estariam poluindo a Lagoa de Itaipu. “Os canos que vão saindo dos ralos por baixo do asfalto estão jogando tudo para a lagoa. O nosso esgoto está indo todo para a lagoa; não é feito um tratamento”, disse o empresário.

Segundo a Prefeitura, foram investidos R$ 59,9 milhões nas obras da região | Foto: Enzo Britto

Procurada, a Prefeitura disse que “a empresa responsável pela execução dos serviços na região citada do Maravista II, em Itaipu, já foi notificada e está providenciando os reparos necessários”. Em nota, o órgão afirma que a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói “desconhece relatos de moradores convidados a atuarem na obra”.