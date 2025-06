Niterói apresenta sistema para auxiliar na prevenção de crimes contra comerciantes

O objetivo é otimizar as ações de prevenção e de fiscalização no Centro da cidade - Foto: Divulgação

O objetivo é otimizar as ações de prevenção e de fiscalização no Centro da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói apresentou, nesta sexta-feira (06), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o projeto piloto de um aplicativo da Secretaria de Ordem Pública (Seop) voltado aos comerciantes para registro de ocorrências de roubos e furtos. O objetivo é otimizar as ações de prevenção e de fiscalização no Centro da cidade. O aplicativo visa uma interação maior com as vítimas e não substitui o registro de ocorrência policial, mas permitirá que a Seop e a Polícia Militar tenham uma ação mais qualificada no enfrentamento do delito. A nova tecnologia será integrada ao CISP (Centro Integrado de Segurança Pública).

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o município vai continuar trabalhando para combater a criminalidade e que a aposta é sempre atuar em parceria com as forças estaduais. “Este aplicativo é mais uma iniciativa para reduzir os índices de criminalidade, neste caso mais especificamente no Centro da cidade. É muito importante que os comerciantes se envolvam e utilizem o aplicativo de forma plena. Assim, teremos melhores condições de identificar e prender criminosos, sempre em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Prefeitura de Niterói acredita que segurança pública também é responsabilidade dos municípios”, afirmou Rodrigo Neves.

O comerciante deverá preencher um relatório simples sobre o fato, informando os dados do estabelecimento, nome do responsável e uma descrição da ocorrência com data, horário aproximado, tempo de duração e a indicação se foi roubo, furto ou tentativa. Além disso, o comerciante deverá informar os itens subtraídos e as medidas adotadas como seguro e registro do boletim de ocorrência na delegacia. O lojista também deverá dizer se há imagens de câmeras de segurança e se o estabelecimento já foi vítima nos últimos 12 meses. Também há possibilidade de anexar as imagens do suspeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, destacou que a iniciativa vai contribuir para a segurança e que o procedimento é simples.

“É uma iniciativa piloto para a região central da cidade. Estamos conscientes que esse tipo de delito ocorre após o horário do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, que diminui por conta de questões dos programas. Como temos que dar resposta dentro da legalidade, estamos fazendo dentro dos meandros da lei o que é possível. Quero agradecer muito à equipe da Ordem Pública e ao prefeito Rodrigo Neves, que nos delegou essa responsabilidade. Tenho certeza que, na Prefeitura, com outras secretarias envolvidas, estaremos dando continuidade para deixarmos Niterói cada vez mais segura. Esse é o nosso papel”, disse Fabiano Gonçalves.

O secretário acrescentou que, caso o comerciante esteja inseguro em utilizar o aplicativo, poderá buscar orientação no Núcleo de Atendimento ao Empreendedor na Rua Feliciano Sodré, 43, no Centro, em frente ao Colégio Raul Vidal. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou a importância do compartilhamento de imagens das câmeras de monitoramento interno dos estabelecimentos para ajudar na identificação dos suspeitos.

“Com a imagem vai ser mais fácil identificar esse indivíduo e apresentar na delegacia policial. Essas informações são importantes. Quanto mais informações prestadas, melhores e mais qualificadas são as ações das forças de segurança. Deixo claro que não é obrigatório preencher todos os itens. Uma vez preenchido, o formulário vai ajudar muito as forças de segurança a identificar indivíduos e também a baixar os indicadores de violência”, reforçou Gilson Chagas.

O secretário de Ordem Pública lembrou, ainda, que as atribuições principais de combate à criminalidade são dos órgãos estaduais, mas a Prefeitura de Niterói, comandada pelo prefeito Rodrigo Neves, nunca se furtou em somar esforços com as forças estaduais e federais.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Luiz Vieira, elogiou a iniciativa da criação do aplicativo.

“A CDL tem buscado soluções para esse problema. Esse aplicativo que a Seop está apresentando é mais uma iniciativa. Apoiamos toda e qualquer iniciativa que possa ser feita para que a gente possa diminuir as ocorrências. Tudo é base de dados de informação. É importante frisar que o registro da ocorrência policial sempre se faz necessária para que possa haver a integração das informações”, disse Luiz Vieira.

O presidente da CDL também elogiou e parabenizou o trabalho realizado pela Guarda Municipal e ressaltou que os dados servirão para que os agentes atuem em conjunto com as forças estaduais.