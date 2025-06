Surreal: homem agride bebê em fila por achar que pais usavam bebê "reborn" para furar a fila

Na noite de quinta-feira (5), um homem de 36 anos foi preso após agredir um bebê de apenas quatro meses na Avenida Getúlio Vargas, na região da Savassi, em Belo Horizonte. Segundo a mãe da criança, de 25 anos, o homem se aproximou do casal enquanto eles estavam na fila de um trailer de lanches e começou a brincar com o filho deles. Pouco depois, passou a insistir que o bebê era, na verdade, um boneco do tipo "reborn", modelos extremamente realistas, usados muitas vezes para fins terapêuticos ou colecionáveis.

Mesmo após os pais afirmarem que se tratava de uma criança de verdade, ele se mostrou agressivo e deu um tapa na cabeça do bebê, causando um inchaço. Populares que testemunharam a cena contiveram o agressor até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.

O casal levou o bebê ao Hospital João XXIII, onde foi avaliado e, felizmente, não corre risco de vida. À polícia, o agressor afirmou ter se irritado com o que achou ser uma tentativa dos pais de furar a fila, acreditando que usavam um boneco como justificativa. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas, segundo os policiais, parecia agir com consciência.

O homem foi encaminhado à delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente, no bairro Barro Preto. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a permanência dele sob custódia.