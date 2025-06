Correios já atenderam mais de 300 mil aposentados e pensionistas sobre descontos associativos indevidos

Mais de 300 mil aposentados e pensionistas do INSS em todo o país já foram atendidos pelos Correios até esta terça-feira, 3 de junho, para averiguar se tiveram descontos irregulares de entidades associativas em seus contracheques.

Esse atendimento começou na última sexta-feira, com foco nas pessoas que têm dificuldade em usar a internet e preferem ser atendidas presencialmente.

Para encontrar uma agência dos Correios que faça esse atendimento, a pessoa pode consultar os sites do INSS e dos Correios, ou a Central 135.

No sistema do “Meu INSS” e no telefone 135, já são quase 2,5 milhões aposentados e pensionistas que pediram a devolução do dinheiro, de acordo com o último balanço de sábado (31). Apenas 60 mil confirmaram os débitos.

A quantidade de entidades associativas contestadas continua a mesma: 41. Após a contestação, elas têm 15 dias úteis para responder.

Segurança – A parceria entre INSS e Correios prevê protocolos rigorosos de segurança, com atendimento feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios. Todos os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo confidencialidade e rastreabilidade.

Nas agências, aposentados e pensionistas podem:

Consultar se houve algum desconto em seu benefício

Contestar descontos não autorizados

Confirmar se algum desconto foi autorizado

Acompanhar o resultado da contestação (após 15 dias úteis)

Analisar documentos enviados por associações

Receber protocolo de atendimento com orientações para continuar pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS

Golpes: Ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até sua casa para oferecer esse serviço. O atendimento é feito apenas pelo aplicativo, pelo site do INSS, pela Central 135 e, agora, presencialmente nas agências dos Correios.