HEAT oferece espaço lúdico para crianças internadas

Funcionando há quase dois anos junto à brinquedoteca do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, o projeto “Cantinho Digital” é um espaço lúdico que acolhe diariamente às crianças internadas. O espaço, segundo médicos e equipe multidisciplinar, é fundamental para reduzir o stress, a dor e o medo, promovendo uma experiência mais positiva durante a hospitalização.

"Essas áreas, como brinquedotecas e espaços lúdicos, oferecem oportunidades para brincar, interagir e se distrair, contribuindo para a recuperação e o bem-estar da criança. Eles ainda ajudam a dar um momento de conforto aos pais, que também vivem dias ou até meses dentro de um ambiente hospitalar", disse a coordenadora da enfermaria pediátrica, a pediatra Melissa Monção.

Na brinquedoteca do HEAT, as crianças têm acesso a outras atividades lúdicas, como videogame, televisão e dezenas de brinquedos durante a sua internação | Foto: Divulgação

O “Cantinho Digital” é reservado para que crianças internadas possam estudar e se divertir com aparelhos tecnológicos. O espaço dispõe de três notebooks, doados à Secretaria de Estado de Saúde (SES), mediante acordo entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas.

Mãe do pequeno Gabriel, internado há duas semanas após cair da bicicleta e fraturar o ombro, Renata Borges, de 34 anos, moradora de Niterói, garante que o hospital tem um atendimento humanizado e os espaços lúdicos fazem uma diferença incrível na recuperação das crianças.

"Eles não ficam 24 horas deitados. A equipe médica e de enfermagem, fisioterapia e a brinquedista levam as crianças para jogar videogame, ver TV, mexer no computador, desenhar, pintar etc. Elas se sentem acolhidas e nós também", afirma.

Na brinquedoteca do HEAT, as crianças têm acesso a outras atividades lúdicas, como videogame, televisão e dezenas de brinquedos durante a sua internação. Semanalmente, eventos são realizados no espaço, como datas festivas, aniversários dos pacientes e altas hospitalares.