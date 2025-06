Projeto Grael promove Semana do Meio Ambiente com programação especial

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5), o Projeto Grael fará o lançamento oficial do jogo sobre Cultura Oceânica, desenvolvido pela equipe de educação ambiental para sensibilizar os alunos sobre a importância dos oceanos e seus princípios fundamentais.

O lançamento marca o início da Semana do Meio Ambiente, que neste ano terá como tema central a Cultura Oceânica. A programação segue até o dia 13 de junho, com atividades voltadas para a educação ambiental.

“A Semana do Meio Ambiente representa um momento simbólico e estratégico para aprofundarmos o diálogo sobre a Cultura Oceânica, tema que norteia as ações do Instituto ao longo deste ano”, destaca Monalisa Oliveira, coordenadora da área de meio ambiente do Projeto Grael.

A programação inclui rodas de conversa, oficinas, exposições e visitas guiadas:

Programação

· 05/06 – Lançamento do jogo sobre Cultura Oceânica, desenvolvido pela equipe de educação ambiental.

· 09/06 – Mural temático com os princípios da Cultura Oceânica e roda de conversa com a equipe do Programa de Monitoramento de Praias (PMP) pela manhã. À tarde, cine-debate com o Programa de Educação Ambiental (PEA) Redes da Baía.

· 10/06 – Jogos temáticos com o Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ (MAQUA) e abertura da exposição sobre mamíferos aquáticos, que ficará em cartaz até o dia 13. Também está prevista uma visita ao Planetário da Escola Naval.

· 11/06 – Atividades lúdicas com a equipe do projeto Cavalos-Marinhos RJ pela manhã e roda de conversa com o Projeto Uçá à tarde.

· 12/06 – Oficina de maquetes de manguezais com o Projeto Uçá (manhã) e visita ao AquaRio (tarde).

· 13/06 – Encerramento com um Caça ao Tesouro online, abordando os aprendizados sobre Cultura Oceânica.

Segundo Monalisa Oliveira, cada atividade foi pensada para ampliar o conhecimento e estimular a participação dos educandos. “Queremos que eles sejam multiplicadores das boas práticas ambientais, entendendo que pequenas ações no dia a dia fazem grande diferença para os oceanos e para o meio ambiente”, reforça.

Com essa iniciativa, o Projeto Grael reforça seu compromisso com a educação ambiental e a formação de jovens conscientes. O Pilar Ambiental do Instituto conta com o patrocínio da Petrobras Socioambiental, que apoia as ações de promoção do esporte, educação e cidadania.