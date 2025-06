MC Carol retoma casamento com Cosme Santiago após breve separação: “Foi só um dia”

MC Carol e Cosme Santiago estão juntos novamente. Após anunciar a separação em abril deste ano, a funkeira revelou que a crise no relacionamento durou apenas um dia. A reconciliação foi confirmada por ela durante sua participação no Prêmio da Música Brasileira 2025, realizado na noite desta quarta-feira (4), no Rio de Janeiro.

“Foi um dia de separação. A gente brigou, fomos para os stories, cabeça quente. No outro dia já estávamos em lua de mel. Fomos para um lugar reservado e conversamos. Casamento é assim, né? Mas é complicado quando você tem um milhão de seguidores. A cabeça ferve, você posta e depois se arrepende”, explicou Carol.

Leia também

➣ Bailarina apontada como pivô da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe desabafa: "Criaram uma mentira"

➣ Em publicação emocionante, Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam a gravidez nas redes sociais

O casal, que oficializou a união em 2024, realizou duas cerimônias de casamento: a primeira em 7 de janeiro, em uma celebração surpresa, e a segunda em setembro, em um terreiro de Candomblé.

Apesar das idas e vindas, MC Carol garantiu que a relação está firme: “Às vezes a gente briga, às vezes a gente está bem. O poder do casamento está aí, firme e forte”, afirmou.