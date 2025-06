Botafogo vence o Ceará na despedida de Igor Jesus

O Botafogo entrou em campo, na noite desta quarta-feira (4), em clima de despedida no Nilton Santos. Vendido ao Nottingham Forest, o atacante Igor Jesus vestiu pela última vez a camisa do Glorioso em casa. O clima melancólico, no entanto, virou festa com a vitória alvinegra por 3 a 2 e a proximidade do G4.

Apesar da vitória, o dono da festa fez sua última partida em casa sem marcar gol, mas mesmo assim foi ovacionado por seus torcedores no fim da partida.

O jogo

Enfrentando um Ceará embalado, brigando na parte de cima da tabela, o Botafogo teve dificuldades para abrir o placar. E o primeiro gol saiu no apagar das luzes do primeiro tempo, com Mastriani, aos 45, aproveitando rebote do goleiro.

No início do segundo tempo, no entanto, o empate. Pedro Raul, ex-Botafogo, deixou tudo igual.

Aos 27, pênalti para o Botafogo. Enquanto todos acreditaram que Jesus bateria a penalidade, Alex Telles, batedor oficial, se posicionou, cobrou e recolocou o time da casa na frente. Cinco minutos depois, Marlon Freitas acertou belo chute e ampliou a vantagem.

Quando tudo parecia resolvido, Pedro Raul apareceu novamente e diminuiu a vantagem carioca.

No fim da partida, o Ceará pressionou e por pouco nao empatou a partida. Mas tudo parecia escrito para que a despedida de Jesus fosse com vitória, e foi.

O resultado coloca o Botafogo em 6°, com 18 pontos. O Ceará ficou com 15, na 10° colocação.