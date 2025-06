Bailarino carioca tem visto negado e fica impedido de atuar em Nova York

De acordo com o artista, as autoridades dos EUA informaram que depois de analisar as evidências, determinaram que o visto não poderia ser aprovado - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

De acordo com o artista, as autoridades dos EUA informaram que depois de analisar as evidências, determinaram que o visto não poderia ser aprovado - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Após uma década se apresentando nos principais palcos dos Estados Unidos e com todos os documentos regularizados, o bailarino carioca Luiz Fernando da Silva, de 29 anos, teve o visto de trabalho negado pelas autoridades norte-americanas. Com isso, ele foi impedido de assumir seu novo posto em uma das companhias de dança mais prestigiadas do país, sediada em Nova York.

Em entrevista ao UOL, o bailarino, que está ao lado da família em Barra Mansa (RJ), disse que toda a situação “foi um choque”.

A situação que Luiz Fernando está enfrentando é frequente entre profissionais estrangeiros, acadêmicos e artistas que vivem nos EUA. A política migratória começou a ser revisada com rigor, afetando milhares de pessoas durante o governo de Donald Trump.

Durante 10 anos, o bailarino carioca integrou o Miami City Ballet. No ano passado, ele decidiu sair da companhia, sendo contratado pela Dance Theatre de Harlem, com sede em Nova York.

Quando o contrato com a Miami foi encerrado, o visto também passou pelo mesmo processo. Luiz Fernando poderia ficar nos EUA aguardando o novo documento, entretanto, não teria trabalho ou renda. Dessa forma, ele optou por retornar ao Brasil para esperar o novo visto ao lado da família.

O bailarino acreditava que por ter um contrato já assinado não correria riscos. “Nunca pensei que aconteceria comigo”, falou em entrevista ao UOL.

O brasileiro disse que, quando Donald Trump foi eleito no final de 2024, ficou claro que a situação dos estrangeiros poderia ser complicada. “Eu não contava com tudo o que aconteceria no mundo. O plano nunca foi ficar no Brasil. Eu já tinha um contrato assinado com o Harlem quando decidi voltar”, explicou.

Superação

A trajetória de Luiz Fernando no balé começou aos 11 anos, em um curso de curta duração. Aos 15, retomou a dança e ingressou em uma escola especializada em Porto Real (RJ), enfrentando dificuldades financeiras e longos deslocamentos diários. Seu talento garantiu apoio da escola, que ofereceu vale-transporte para que continuasse. Participou de festivais e, aos 16 anos, viajou a Nova York para um concurso. Em 2013, ganhou uma bolsa de verão no Miami City Ballet, onde mais tarde foi convidado a estudar e, em 2016, contratado como bailarino profissional. Desde então, se apresentou em diversas cidades dos EUA, superando barreiras sociais e econômicas para construir uma carreira internacional.