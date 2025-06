Polícia Civil prende traficante e líder comunitário por tentativa de homicídio contra vereador de Caxias

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (03), dois homens, um deles conhecido como "Bradock", e o outro, um líder comunitário, por tentativa de homicídio contra um vereador de Duque de Caxias e sua assessora.

O crime aconteceu no dia 28 de maio, na comunidade da Coreia. Segundo os agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), Bradock é apontado como o principal nome do tráfico de drogas da região, dominada por uma facção criminosa.

As investigações apontam que o traficante foi informado pelo comparsa e tentou impedir a presença do parlamentar no interior da comunidade, alegando que a área seria de um outro político. Criminosos armados com fuzis ameaçaram as vítimas.

Com isso, o vereador e sua assessora deixaram a comunidade. Nesse momento, os bandidos atiraram. Bradock estava entre eles. Um dos disparos passou muito próximo à cabeça do parlamentar.

Após conseguir escapar da comunidade, o vereador procurou a 60ª DP para informar sobre o acontecido. Os agentes cumpriram dois mandados de prisão temporária contra o traficante e o líder comunitário, um por tentativa de homicídio e o outro por associação ao tráfico.