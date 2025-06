MMSG realiza o 3º Encontro Bimensal da Rede Mulher

A linha do encontro segue as diretrizes do Projeto Rearticulando Rede Mulher - Foto: Divulgação

A linha do encontro segue as diretrizes do Projeto Rearticulando Rede Mulher - Foto: Divulgação

Organizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), o Projeto Rearticulando Rede Mulher, que conta com apoio do Ministério das Mulheres, convida a todas (os) para o 3º Encontro Bimestral da Rede Mulher, nesta quinta-feira, dia 5 de Junho, às 9h30, no auditório da instituição, na Rua Rodrigues Fonseca, 201, no Zé Garoto (SG).

Segundo as organizadoras, o encontro ocorrerá nas modalidades expositiva e roda de conversa com as temáticas: "O que significa políticas públicas para as mulheres?" e "Qual é a competência do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher?".

A linha do encontro segue as diretrizes do Projeto Rearticulando Rede Mulher que foi elaborado para fortalecer a rede de enfrentamento às violências de gênero. O objetivo da ação é capacitar e fortalecer as mulheres para atuarem de forma mais eficiente na prevenção e combate às violências.

O projeto, que visa fortalecer a rede de apoio às mulheres, conectando-as com serviços e recursos disponíveis na região, busca construir uma sociedade mais justa e igualitária.

https://forms.gle/eiMeT1ZxSuxeQ5sA7

Você pode encontrar informações adicionais sobre o projeto no perfil do Movimento de Mulheres em São Gonçalo no Instagram @movimentodemulheres_sg.

Desde 1989, em defesa dos Direitos Humanos

O MMSG é entidade da sociedade civil, que atua sem fins lucrativos, fundada há 36 anos (1989), cuja missão é enfrentar todas as formas de preconceitos e discriminações de gênero, raça/etnia, orientação sexual, credo, classe social e aspectos geracionais. A instituição trabalha em defesa dos direitos de crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosas, em especial, àquelas que são vítimas de diversas formas de violências, seja no âmbito doméstico ou extrafamiliar, ou que estejam vivendo com HIV/AIDS.

Não se cale. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ligue 180 e denuncie!