Universo Niterói promove exibição e debate sobre documentário 'Não Há Água Que Nos Pare'

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, por meio do Cineclube Comunica Ação, realizou nessa terça-feira (3), a exibição do documentário “Não Há Água Que Nos Pare”, seguida de um debate enriquecedor com os realizadores da obra. O evento aconteceu na Sala Universitária – Bloco A e foi gratuito, aberto ao público e válido como atividade de extensão, garantindo três horas complementares aos participantes.

A iniciativa foi organizada em parceria com o Lab Flow Popular, o laboratório de Comunicação Social da universidade, com apoio dos cursos de Jornalismo e Publicidade. Segundo Ana Paula da Silva, professora do curso e uma das responsáveis pela organização, encontros como esse são fundamentais para a formação dos estudantes.

“É uma forma de agregar ao conhecimento construído ao longo do semestre. Momentos como esse ampliam o olhar, permitem trocas com pessoas de fora da sala de aula e criam oportunidades únicas de aprendizado e networking”, afirmou a docente.

Ana Paula também destacou a potência dos recursos audiovisuais no processo formativo:

“Produzir um vídeo exige pesquisa, roteiro, escuta e sensibilidade. É um processo educacional e comunicacional, as pessoas aprendem fazendo. Essa vivência conecta os alunos ao jornalismo comunitário e ao audiovisual como linguagem crítica e popular.”

Realizadores do curta, os estudantes Matheus Carvalho da Fonseca Araújo, Lucas Mendonça da Silva e Luenia Maria do Nascimento Silva, comemoraram a oportunidade de apresentar o filme, em fase final de desenvolvimento, ao público universitário.

“A exibição no Cineclube nos proporcionou um retorno essencial. Ouvir as percepções da plateia nos ajuda a ajustar o que ainda será gravado. Esse tipo de troca é um combustível criativo”, afirmaram.

Para o trio, o documentário dialoga diretamente com estudantes de Comunicação Social:

“É um filme feito por e para quem está mergulhado nesse universo. Ele fala de pertencimento, de afetos e da força coletiva que sustenta as comunidades. Isso ressoa profundamente em quem estuda jornalismo ou publicidade.”

“Não Há Água Que Nos Pare” percorre as memórias e o cotidiano de duas moradoras do Morro do Palácio, em Niterói. Costurando histórias de resistência, poesia e ancestralidade, o curta revela a potência das mulheres que sustentam a comunidade com cuidado, sabedoria e presença.

“Nosso filme fala de resistência e permanência. Ele mostra como as dificuldades podem se transformar em força para construir mais. É sobre o que escorre, mas também sobre o que permanece”, resumiram os autores.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca