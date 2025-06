Colisão entre carro, caminhão e ônibus escolar complica trânsito na Região dos Lagos

Com o impacto, o carro foi arremessado sobre um ônibus escolar, que estava vazio no momento da colisão - Foto: Reprodução de vídeo/R7

Um acidente envolvendo um carro de passeio, um caminhão e um ônibus escolar complicou o trânsito na RJ-102, no trecho entre Marina e Cruzeiro, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (4).

O automóvel ficou sem combustível, e, na tentativa de descer para ganhar embalo e retornar na via, acabou sendo atingido por um caminhão que seguia no sentido contrário, em direção à Marina.

Com o impacto, o carro foi arremessado sobre um ônibus escolar que aguardava logo atrás para seguir no mesmo sentido do automóvel. O ônibus estava vazio no momento da colisão.

O motorista do automóvel foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Por conta do acidente, o trânsito na RJ-102 foi desviado nos dois sentidos. Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária atuaram na ocorrência durante esta manhã.