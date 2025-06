Julgamento de Lucas Paquetá é concluído, mas resposta virá em até dois meses, diz jornal inglês

Foi concluído, nessa semana, o julgamento do meia brasileiro Lucas Paquetá. Ele foi denunciado por má conduta em relação a apostas. A resposta, porém, só deve acontecer dentro de um período de um a dois meses, segundo o jornal inglês "The Guardian".

Paquetá corre o risco de ser banido do futebol. Ainda segundo o jornal local, o West Ham, clube do jogador de 27 anos, ficou incomodado com o prazo estipulado pela Justiça inglesa para tornar pública a sentença final.

O brasileiro foi denunciado em maio de 2024. A audiência foi iniciada em março e retomada no mês passado. O clube inglês desejava mais celeridade na conclusão do processo para saber se precisará ir ao mercado reforçar o elenco na posição em caso de severa punição ao jogador.

Em um comunicado oficial divulgado pela FA (Football Association) em maio de 2024, Lucas Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas em jogos contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023. Ele recebeu cartão amarelo em todas as partidas citadas

Quando denunciado, Paquetá negou seu envolvimento com apostas: "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."