Obras da Praça do Vila Lage seguem avançando

As obras de reparo na geometria da Rua Doutor Alberto Torres e requalificação da Praça do Vila Lage estão avançando. Nesta terça-feira (3), foi feito o novo canteiro do local. As obras estão sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê o reordenamento viário, que foi necessário após a criação de vagas de estacionamento próximo à praça, dentro do projeto do novo corredor viário da cidade, o MUVI – Mobilidade Urbana Verde Integrada.

Além do ajuste viário, a praça receberá bancos e mesas de concreto, lixeira, bicicletário, novos brinquedos (como gangorra tripla, casa do Tarzan, balanço duplo) e equipamentos de academia, além de paisagismo, pavimentação com piso emborrachado e piso intertravado, rampas de acessibilidade e grama. As obras têm previsão de duração de seis meses.

Leandro Franco de Oliveira, de 42 anos, mora no bairro há 15 anos e acredita que essa renovação da praça é necessária.

“A praça antiga estava com itens quebrados. Toda renovação é boa, por isso, esperamos boas coisas das obras. Vai ser melhor para as crianças, que brincavam na praça anterior, mas espero que brinquem mais ainda nesse novo espaço”, disse.

Durante as obras de requalificação, uma das pistas da área de retorno segue interditada das 8h às 17h. O trecho é liberado para o tráfego de veículos durante o período da noite.