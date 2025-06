Itacoatiara Pro 2025 promove aula de surfe inclusiva e ação socioambiental nesta quarta (04)

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) e o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho), o Itacoatiara Pro 2025 realizará, às 9h desta quarta-feira (04), na Praia de Itacoatiara, o projeto “Primeira onda”, proporcionando a alunos da rede municipal de ensino, mulheres, idosos e PcDs a oportunidade de surfar a primeira onda ao lado de atletas profissionais, como Armide Soliveres, Uri Valadão, Pierre Louis Costes e Tristan Roberts.

O evento socioambiental prosseguirá com plantio de mudas, promovido pela EcoArte, e uma grande ação e mutirão de limpeza, que contará com a participação de alunos das escolas Canadense de Niterói, Marília Mattoso e PB Curso e Escola. A iniciativa educativa de inclusão e sustentabilidade conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“O Itacoatiara Pro é muito mais do que um evento esportivo — é uma expressão do que acreditamos para o futuro de Niterói: uma cidade que valoriza a natureza, promove a inclusão e investe na educação e no bem-estar das pessoas. É com orgulho que a Prefeitura apoia essa iniciativa que une esporte, consciência ambiental e transformação social em um só lugar”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

A programação socioambiental inclui ainda uma palestra sobre ações e projetos desenvolvidos pela Reserva Extrativista Marinha (Resex), Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA), fortalecendo a importância da preservação dos ecossistemas locais.

O Itacoatiara Pro 2025 começou na última sexta (30). Maior festival de esportes ao ar livre do Brasil, o evento chega em sua 13ª edição trazendo novamente as modalidades de bodyboard, skate, surf, bodysurf e ciclismo, com competições internacionais, cultura, educação ambiental e muita música, até o dia 15 de junho.

Festival traz modalidades de bodyboard, skate, surf, bodysurf e ciclismo | Foto: Tony D'Andrea/Prefeitura de Niterói

Pela primeira vez, o evento recebeu o Campeonato Brasileiro de Skate Vertical. No bodyboard, destaque para a etapa 5 estrelas do IBC World Tour - que em 2024 foi eleita a melhor do circuito mundial. A competição acontece até 8 de junho e contará com atletas, como o espanhol Armide Soliveres, atual campeão mundial, e o Brasileiro Uri Valadão, atual líder do circuito mundial. Em seguida, de 09 a 11 de junho, será realizada a etapa nacional, com as categorias PRO feminino e masculino.

O surfe e o bodysurf serão disputados entre os dias 12 e 15 de junho, na Praia de Itacoatiara, com grandes nomes como Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Gabriel Sampaio e Kalani Lattanzi. E o tradicional passeio ciclístico fecha a programação no dia 15 de junho, aberto para todos os ciclistas da cidade, em um percurso que vai do Caminho Niemeyer até a Orla de Piratininga, promovendo a mobilidade urbana e sustentabilidade.