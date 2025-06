Parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Universo será celebrada com evento em Niterói

Moradores e estudantes de São Gonçalo e Niterói podem se preparar para um evento repleto de informações e diálogo, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo). A programação acontece entre os dias 5 e 7 de agosto, no Reserva Cultural, em Niterói, e marca o início de uma cooperação que pretende aproximar o saber acadêmico da vivência prática dos bombeiros. A parceria entre as instituições tem como objetivo desenvolver ações educativas, promover a cultura da prevenção e oferecer à sociedade mais conhecimento sobre primeiros socorros, segurança contra incêndios, desastres naturais e outros temas fundamentais.

Coronel Cássio Capello, diretor Fábio Tavares e coronel Gilvane Dias | Foto: Layla Mussi

Segundo Fábio Tavares, diretor geral do Campus de São Gonçalo, da Universidade Salgado de Oliveira, a união entre a experiência prática do Corpo de Bombeiros e a formação acadêmica da universidade será um grande ganho para todos os envolvidos. "A estrutura que nós temos hoje, principalmente na área de Medicina da Universo, com o corpo docente altamente capacitado, nos permite oferecer uma base teórica sólida. Ao unirmos isso à vivência dos bombeiros, conseguiremos formar uma ponte entre o saber e a prática. Isso protege a sociedade e fortalece o papel social da universidade", destacou Fábio.

O coronel Cássio Capelli, comandante do 9º Comando de Bombeiro de Área (9ºCBA), destacou a importância de compartilhar o conhecimento construído no cotidiano de uma das unidades mais movimentadas do estado. "São Gonçalo tem hoje um dos quartéis mais operacionais do estado. Temos um volume de ocorrências altíssimo, o que nos dá uma vivência prática intensa. Ao levar isso para os bancos acadêmicos, conseguimos agregar valor, formar cidadãos mais preparados e ampliar o impacto do nosso trabalho", afirmou.

O coronel Gilvane Dias, comandante do quartel de São Miguel, em São Gonçalo, reforçou a relevância da iniciativa para o município. "Vai ser de grande valor para São Gonçalo, para o CBMERJ e, principalmente, para a população. Essa troca de experiências é um crescimento não só para o quartel, mas para toda a sociedade", disse o comandante.

A expectativa é de que o evento em agosto seja apenas o primeiro passo de uma parceria duradoura, que poderá envolver também projetos de extensão, cursos e atividades conjuntas nas áreas de saúde, prevenção e cidadania.