Vivo abre mais de 450 vagas para programa de estágio

O Programa de Estágio da Vivo 2025 está com processo seletivo aberto. Ao todo, são mais de 450 vagas e, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão, metade delas é para talentos negros e todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência. As oportunidades são para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, Amazonas e Bahia. Além disso, inglês não será exigido e não há restrição de idade. O processo seletivo é 100% online e as inscrições vão até o dia 27 de junho.

Os interessados precisam estar cursando o ensino superior em bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre dezembro de 2026 a dezembro de 2028. A companhia preparou uma trilha de capacitação para oferecer desenvolvimento conectado ao negócio, história e cultura da Vivo, com conteúdos que ajudarão os novos talentos na construção do conhecimento.

“Todos os estudantes são bem-vindos no Programa de Estágio da Vivo, onde terão a oportunidade de adquirir experiências, ampliar habilidades, estando mais preparados para os próximos passos de suas carreiras. Queremos desenvolver esses talentos para se tornarem profissionais de sucesso no mercado de trabalho”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Os selecionados atuarão em várias áreas da companhia, como Tecnologia, Engenharia, Comercial, Inovação, Marketing, Finanças, Recursos Humanos, além de Experiência do Cliente. A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. A Vivo é uma das três Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2024.

O Programa de Estágio da Vivo 2025 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos a partir de setembro de 2025. As inscrições podem ser feitas pelo link.