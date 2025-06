Mãe e filho são encontrados mortos dentro de casa em São Gonçalo

Mãe e filho foram encontrados mortos, dentro de casa, na noite da última segunda-feira (2), no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo. Os corpos de Maria José Menezes de Faria, de 73 anos, e o filho André Luís Menezes Faria, de 47, estavam sob lixo e objetos acumulados dentro da residência.



De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para a Travessa Nadir Souza Lucas, em Sete Pontes, após vizinhos sentirem fortes odores vindo do imóvel.



Na casa, em meio a objetos e materiais diversos, foi encontrado o primeiro corpo. Mas, ao circularem pelo ambiente os policiais encontraram o segundo cadáver, já em estado de putrefação.

Leia também:

Polícia realiza operação contra núcleo financeiro do Comando Vermelho que lavou R$ 250 milhões



Acusado de matar nutricionista Andrea Cabral tem prisão temporária convertida em preventiva

Documentos de identificação foram encontrados próximo aos corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.