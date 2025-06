Copa Sul-Americana 2025: veja chaveamento e confrontos dos playoffs e das oitavas de final

Nesta segunda-feira (02), a Conmebol definiu, através de sorteio, os cruzamentos das outavas de final da Copa Sul-Americana. Antes desta fase, porém, acontecem os jogos dos playoffs para definir os últimos oito colocados.

Os jogos do playoff serão realizados nas semanas dos dias 16 e 23 de julho, logo após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. As oitavas de final acontecem entre os dias 13 e 20 de agosto, depois da final do torneio da Fifa, que acontece nos Estados Unidos.

Confrontos das oitavas de final: (times à direita jogam a partida de volta em casa)

• Alianza Lima ou Grêmio x Universidad Católica-EQU

• Bolívar ou Palestino x Cienciano

• San Antonio Bulo Bulo ou Once Caldas x Huracán

• Bahia ou América de Cali x Fluminense

• Central Córdoba ou Cerro Largo x Lanús

• Independiente del Valle ou Vasco x Mushuc Runa

• Atlético Bucaramanga ou Atlético-MG x Godoy Cruz

• Universidad de Chile ou Guaraní x Independiente

Chaveamento da Copa Sul-Americana 2025 | Foto: Divulgação/Conmebol

O critério para definir os confrontos do playoff é a campanha. O melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana pega o pior terceiro da Conmebol Libertadores; o segundo melhor da Sul-Americana pega o segundo pior da Libertadores, e assim sucessivamente.

Veja a programação da Sul-Americana até a final:

▶ Playoffs: 16 de julho e 23 de julho

▶ Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto

▶ Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro

▶ Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro

▶ Final: 22 de novembro