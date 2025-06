Fisioterapeuta tem pescoço cortado por linha chilena em São Gonçalo; “nasci de novo”

Fisioterapeuta recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, nesta segunda (02) - Foto: Divulgação/Heat

Fisioterapeuta recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, nesta segunda (02) - Foto: Divulgação/Heat

Uma passageira de motocicleta ficou ferida após ser atingida por uma linha chilena no último sábado (31), no bairro Fazenda dos Mineiros, em São Gonçalo. A fisioterapeuta Juliana Jaccoud, de 33 anos, precisou ser internada após um ferimento grave no pescoço; apesar do susto, ela passou por cirurgia e deixou o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, nesta segunda (02).

Segundo Juliana, ela estava na garupa da motocicleta do marido indo ao mercado quando sofreu o corte. “Foi em questão de segundos. Senti uma ardência no pescoço e, quando botei a mão, tinha a linha. Eu tirei a linha e falei para o meu marido: 'acho que me cortei'. Quando ele virou, meu pescoço estava sangrando muito”, conta a fisioterapeuta.

Ela sofreu um corte contuso de 6 cm. A linha não atingiu o marido dela. Juliana foi socorrida a um quartel do Corpo de Bombeiros e, de lá, levada para o Heat, onde passou por cirurgia. “Nunca imaginei passar por uma situação dessas. A gente vê bastante esses casos com linha chilena no jornal, mas nunca me passou pela cabeça. Eu fiquei com bastante medo. A gente pensa logo que vai morrer. Graças a Deus, estou bem. Nasci de novo; posso dizer agora que tenho duas datas de aniversário”, conta Juliana.

A venda e o uso de linha chilena ou qualquer tipo de linha cortante é considerado crime, com pena de três meses a um ano de prisão para quem usar. No Rio de Janeiro, a multa pode chegar a R$ 17 mil em caso de reincidência.