Moradores do Boaçu, em SG, relatam 'onda' de assaltos e insegurança

Moradores da Rua Imboassú, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, vêm sofrendo com a constante "onda" de assaltos que tem tomando conta da região. Segundo relatos, no período entre 4h e 6h da manhã, a presença de viaturas policiais é inexistente, o que contribui com a falta de segurança no local.

"Esse horário é crítico, pois é justamente quando muitos trabalhadores estão saindo de casa para pegar ônibus e iniciar sua jornada. Infelizmente, a onda de assaltos tem voltado a assombrar a região, principalmente no trecho que vai do Largo da Folia até a altura da Lodial, trazendo medo e insegurança à população. O barulho de uma moto, que antes passava despercebido, agora é suficiente para causar pânico entre os moradores, pois já associamos automaticamente à ação de criminosos", relatou o analista Diogo Sousa, de 33 anos, morador da região.

Ainda de acordo com informações dos moradores, o número de assaltos aumentou significativamente nos últimos meses, principalmente nos finais de semana. Relatos de abordagens armadas, furtos de celulares em pontos de ônibus ou a caminho deles são frequentes e a sensação de insegurança, crescente.

"Eu tive meu celular roubado por um criminoso enquanto ia para o ponto de ônibus, eu estava a caminho da Kennedy para pegar o 42 para ir trabalhar e um homem de moto me parou e exigiu o celular. E é por isso que muitos evitam sair sozinhos e, quando necessário, buscam alternativas como transporte por aplicativo, evitando caminhar, o que sai mais caro pro nosso bolso. Pedimos com urgência a atenção das autoridades competentes e o reforço no patrulhamento local, especialmente nesse intervalo da madrugada. A comunidade merece respeito, segurança e o direito de ir e vir com dignidade", afirmou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou em nota que "de acordo com o comando do 7º BPM (São Gonçalo), a unidade atua na região com equipes realizando rondas, abordagens e revistas sistematicamente. O comando reforça o telefone de contato da unidade - 21 97589-9101 - e também reitera que as colaborações sejam realizadas através do Disque-Denúncia - 2253-1177".