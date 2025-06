Mãe encontra animal morto em fralda de bebê; Entenda

Uma mãe encontrou um animal morto dentro da fralda do próprio filho de apenas um mês. O episódio, que aconteceu no dia 20 do mês passado, foi descoberto por Mariana Sobral apenas pela manhã, visto que, no momento em que foi trocar a fralda do bebê no período da madrugada, usou uma luz fraquinha, para não acordar o pequeno.

Porém, por volta das 7h30, ela acordou, e ao trocar ele novamente, se deparou com uma mancha escura na fralda. No primeiro momento, segundo Mariana, ela pensou que se tratava de um algodão sujo, mas depois, quando olhou novamente, viu que se tratava de um camundongo na fralda do bebê.

O animal estava embaixo da primeira camada de tecido, ou seja, provavelmente é um problema que veio de fábrica. Além disso, o pacote estava lacrado, não tinha nenhum sinal de ter sido violado. Na lateral da aba da própria fralda, tinha até mesmo sangue do rato.

Na lateral da aba da própria fralda, tinha até mesmo sangue do rato | Foto: Reprodução/TV Globo

Desesperada com a situação, a mãe limpou o bebê com álcool 70 para tentar impedir alguma infecção e, em seguida, ligou para o SAC da empresa para reclamar.

Segundo relato de Mariana Sobral, a atendente respondeu que precisava de fotos para enviar para área técnica, e que dependendo do retorno, ou eles iriam dar outro produto novo ou devolver o dinheiro.

Mariana chegou a conversar com o pediatra do filho, que disse que ela agiu da forma correta, mas que precisa esperar para ver se a criança vai apresentar algum sintoma nos próximos dias.

A mãe também procurou a polícia e registrou o caso na Delegacia do Consumidor, que apreendeu a fralda para realizar perícia.

A Secretaria de Saúde informou que a fiscalização nesses estabelecimentos deve ser feita pela Vigilância Sanitária do estado. O órgão ainda não informou se foi realizada alguma fiscalização na fábrica.