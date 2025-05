Além do The Town, Katy Perry fará mais dois shows de turnê no Brasil

A cantora Katy Perry anunciou que virá ao Brasil em setembro não apenas para o The Town. Além do show em São Paulo, ela avisou que terá mais duas datas de sua turnê "The Lifetimes" no país, em Curitiba e Brasília.

Os shows de Perry no Brasil começam no dia 14 de setembro, em São Paulo, no The Town. Na sequência, a cantora seguirá para Curitiba, no Paraná, onde se apresenta no dia 16 de setembro, na Ligga Arena. No dia 19 de setembro, o show está marcado para Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Cantora está no país para o The Town e mais dois shows de sua turnê | Foto: Reprodução/Instagram

Os ingressos para a turnê de Katy Perry no Brasil terão pré-vendas a partir do dia 4 de junho, para os clientes Santander. A venda geral começa no dia 6 de junho, às 12h.

No mesmo dia de Katy Perry no The Town, o Palco Skyline recebe shows de Camila Cabello, J Balvin e IZA. Já no palco The One, cantam: Ludmilla, DENNIS com Tília, Joelma com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, e Jota.pê convida João Gomes.