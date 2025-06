'Melou!': Thalita Zampirolli e Acadêmicos de Niterói não chegam a acordo sobre Carnaval 2026

As notícias vindas da Acadêmicos de Niterói movimentaram o mundo do samba no fim de semana. Após a imprensa carioca noticiar que Thalita Zampirolli seria a nova rainha de bateria da escola, recém promovida ao Grupo Especial, a própria empresária e digital influencer publicou nota nas redes sociais nas últimas horas desmentindo a informação, procedimento que também foi adotado pela azul e branca do Largo da Batalha. Mas a notícia que se confirmou na Niterói foi a saída do mestre Vitinho, que anunciou estar indo para a Portela. Para o seu lugar, a escola contratou o mestre Branco Ribeiro.



No caso de Thalita Zampirolli, o que realmente jogou por terra sua ida para a Acadêmicos de Niterói foi a reportagem publicada como exclusividade pela Coluna "Retratos da Vida', do Jornal 'Extra', não apenas informando sobre a contratação da musa pela escola, mas também dando detalhes sobre os bastidores das negociações que culminaram, com a participação da atriz e empresária no desfile da campeã da Série Ouro no Grupo Especial. Na realidade, o que teria feito, tanto a escola, como Thalita, a voltarem atrás foi repercussão negativa que a notícia teve, principalmente entre os apoiadores culturais e financeiros do projeto para o próximo Carnaval.

Com o 'estrago feito' pela notícia, nesse fim de semana, tanto Thalita como a Acadêmicos de Niterói usaram as redes sociais para negar oficialmente qualquer plano ou negociação que tivesse culminado com a ida dela para a escola da antiga capital fluminense.

▸ “A informação de que eu teria sido anunciada como rainha da escola não procede. Não fui convidada, tampouco há qualquer envolvimento formal com a agremiação”, declarou ela em suas redes sociais.

Zampirolli também agradeceu o carinho do público e dos fãs que enviaram mensagens de apoio e reforçou que qualquer novidade sobre sua participação no Carnaval será comunicada diretamente por ela, através de suas redes sociais.

Com passagem marcante no Carnaval e um público fiel, Thalita Zampirolli segue como um dos nomes mais comentados no meio artístico. A expectativa agora gira em torno de qual será seu próximo passo no universo do samba.

O que se confirmou na Acadêmicos de Niterói foi a saída do Mestre Vitinho, após uma curtíssima passagem pela escola. Contratado no mês retrasado, ele estava coordenando os primeiros ensaios de bateria para o Carnaval de 20026, mas optou por deixar o posto e ir para a Portela.

Mas a bateria 'Cadência de Niterói' já tem um novo comandante. Branco Ribeiro é o novo nome confirmado na equipe. O Mestre de Bateria chega em busca dos 40 pontos do quesito na estreia da agremiação no Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Com uma vasta experiência no carnaval, Branco é uma das apostas da escola.

Branco começou sua história no Carnaval de 2006, na Escola Mirim Filhos da Águia. Em 2008 tornou-se ritmista da Bateria da Portela, atuou como ritmista e diretor de bateria em diversas agremiações. Passou como mestre no Embalo do Engenho Novo, Em cima da Hora, Vila Santa Tereza, Unidos da Ponte e no último carnaval esteve no comando da bateria da Botafogo Samba Clube.