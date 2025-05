Moradores do Barracão, em São Gonçalo, enfrentam vazamento em tubulação; Vídeo!

Moradores da Rua Edith Silva de Mendonça, no bairro Barracão, em São Gonçalo, denunciam vazamento de água numa tubulação desde a manhã de sexta-feira (30). Apesar de a concessionária Águas do Rio ter informado que enviaria uma equipe em até 48 horas, até o momento não houve visita técnica ao local.





A água estava com força durante a noite desta sexta-feira Reprodução

Autor: Reprodução

Leia também:

Policial é baleado no pescoço durante operação na Rocinha

Hailey Bieber vende sua marca de cosméticos por valor bilionário

O vazamento está causando problemas no solo e já chegou a atingir o aparelho de ar-condicionado de uma casa no segundo andar. Para tentar conter o vazamento, os moradores colocaram pedras no local, mas isso não surtiu o efeito esperado.







Moradores colocaram pedras para frear o vazamento Reprodução

Autor: Reprodução

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou: "A Águas do Rio informa que vai enviar uma equipe para verificar a ocorrência. A concessionária permanece à disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp."

Edição: Marcela Freitas