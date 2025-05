Bombeiros resgatam operários presos em andaime a 40 metros de altura em Niterói

Dois operários que estavam presos a cerca de 40 metros do chão, em um andaime suspenso no alto de um edifício localizado na Avenida Engenheiro Martins Romeo, número 29, no Ingá, em Niterói, foram resgatados por militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar na tarde desta sexta-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma falha no motor do equipamento, chamado de “jaú”, que impossibilitou a descida dos trabalhadores.

A ação de resgate, que reuniu dez militares, foi considerada complexa. Sem o funcionamento do motor e com os operários suspensos a uma altura de quase 40 metros, os bombeiros precisaram usar técnicas de rapel para concluir o resgate.

Mesmo com o susto, os dois operários não se feriram. Ao final da operação, ambos foram classificados como “vítimas verdes”, o que significa que não apresentavam lesões e foram liberados do local em segurança.