Escola de Samba Cacique da São José lança enredo sobre a vida e obra de Arthur Maia para 2026

A Escola de Samba Cacique da São José, atual campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói, lançou, na noite dessa quinta-feira (29), o enredo para a estreia no Grupo B na edição de 2026, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. A agremiação vai prestar uma grande homenagem ao baixista, compositor e produtor Arthur Maia, nascido no Engenho da Rainha, no Rio, que viveu quase toda vida em Niterói, de trajetória marcante na música brasileira, com reconhecimento artístico internacional. O músico morreu em dezembro de 2018, aos 56 anos, de causas naturais.

A diretoria da agremiação já trabalha desde abril, conjuntamente com os familiares do homenageado, no projeto do enredo 'Arthur Maia Sempre Vivo – A História do Gigante Gentil', sobre a vida e a obra do músico eclético que encantou gerações, em carreira solo e também integrante de bandas de artistas, como ele, consagrados da MPB, como Ivan Lins, Luiz Melodia, Márcio Montarroyos, Lulu Santos, Jorge Benjor, Gal Costa, Djavan, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ana Carolina, Caetano Veloso, George Benson, Juarez Moreira, Marisa Monte, Fernanda Fróes, Mart'nália, Roberto Carlos e Seu Jorge, entre outros.

Arthur e a filha Júlia, em imagem do acervo da família, mostram a paixão pelo Botafogo | Foto: Divulgação/Acervo da família Maia

“Meu pai sempre levou o nome de Niterói através da música mundo afora. E, desde que ele faleceu, eu quebro minha mente pensando em como honrar o seu legado nas inúmeras maneiras que eu acredito que ele deveria ser homenageado. Por sua história, por seu talento e por seu coração. Acredito que seja um dever, não apenas da família, mas de Niterói, cuidar da memória e do legado deixado por ele. Tenho certeza que será emocionante para todos que o conheceram! E faremos um belíssimo desfile!", afirmou Júlia Maia, filha de Arthur.

A diretora executiva da Cacique da São José, Monica Miranda, revela que a comunidade do Viçoso Jardim e do Fonseca abraçou com entusiasmo a iniciativa, que começou a ganhar forma após o Carnaval desse ano.

"Para o Cacique da São José, levar esse enredo à avenida é um ato de afeto, gratidão e resistência cultural. Vamos celebrar sua trajetória, sua arte e seu legado, que seguem vivos nas notas que ecoam pelos palcos e corações de tantas gerações. Esse enredo é também um presente para nossa cidade, nossa cultura e nosso povo. E podem ter certeza: em 2026, o tamborim vai soar mais doce, porque vai tocar com alma de baixo", afirmou Monica.

Agremiação fez belo desfile no Carnaval de 2026 e conquistou campeonato no Grupo C | Foto: Divulgação/Cacique da São José

Ajuda - A escolha, marcou também, tanto para os integrantes da escola, como da família de Arthur, a descoberta de alguns episódios do passado que emocionaram a todos, como o fato do músico, como então Secretário da Prefeitura de Niterói, no ano de 2010, ter sido um dos mais atuantes no processo que foi montado pelo governo municipal para ajudar as vítimas da tragédia no Morro do Bumba, que também atingiu parte da comunidade local da escola, durante um temporal que provocou grande deslizamento e matou 43 pessoas, além de e deixar cerca de 250 desabrigadas.

Os familiares lembraram que o músico, não apenas ia diariamente acompanhar a situação das vítimas, como também cedeu instrumentos e junto com a equipe da prefeitura, participou de processos de ajuda em prol das vítimas.

História - A Cacique foi fundada no de 2003, com propósito de promoção e integração da população através do samba. A paixão pela escola é um dos traços da comunidade local, que faz da superação uma das características no modo de viver. E não é à toa que a agremiação, de cores vermelha e branca, conseguiu, um ano depois da tragédia do Bumba, o primeiro dos três campeonatos conquistados no Carnaval de Niterói, com o enredo 'O Cacique de São José no Despertar das Águas'.