Morre Uberlan de Oliveira, ex-presidente da escola de samba Porto da Pedra

A Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, anunciou nesta sexta-feira (30), em suas redes sociais, o falecimento do ex-presidente da agremiação, Uberlan Jorge de Oliveira. A causa da morte não foi revelada. O corpo de Uberlan será velado neste sábado (31), a partir das 10h30, na quadra da escola, na Travessa João Silva, 84, no Porto da Pedra.

"Não há palavras que ajudem a compor! Com tristeza recebemos a notícia do falecimento de nosso eterno presidente Uberlan de Oliveira, um apaixonado pela nossa escola", diz um trecho da nota.

Uberlan Jorge de Oliveira esteve à frente da Unidos do Porto da Pedra por nove anos seguidos, entre 2002 e 2010. Ele assumiu a presidência da escola após o falecimento de Eduardo Marbella, que ocupava o cargo até 2001, e conseguiu manter a agremiação no Grupo Especial do carnaval carioca durante todo o seu mandato. Sua liderança foi marcada por um período de crescimento e estabilidade para a escola no universo do samba.

Em 2010, após quase uma década de dedicação intensa, Uberlan optou por deixar a presidência, alegando motivos de saúde e desgaste natural. A função foi então repassada a Francisco José Marins Ferreira, que se tornou o novo dirigente da Porto da Pedra.

Durante seu período à frente da escola, diversos enredos marcaram os desfiles da agremiação. Entre eles, em 2004, destacou-se "Sou Tigre, sou Porto, da pedra à internet: o mensageiro na história da vida do leva e traz", que abordou a evolução da comunicação ao longo do tempo.

No ano seguinte, a escola trouxe o enredo "Carnaval – Festa Profana", exaltando a alegria popular e as festividades tradicionais. Já em 2007, a Porto da Pedra prestou homenagem a Nelson Mandela com o tema "Preto e branco a cores", ressaltando sua trajetória de luta pela liberdade.