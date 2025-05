Valesca Popozuda revela que desistiu de fazer aborto

Nesta sexta-feira (30), a cantora Valesca Popozuda esteve no Rio2C — maior encontro de criatividade e inovação da América Latina, que acontece anualmente no Rio de Janeiro — e revelou que pensou em abortar o filho, mas mudou de ideia após conselho da mãe. Ela foi convidada para participar do painel 'O Funk é Delas' ao lado de Pocah e MC Carol. O filho da funkeira é Pablo, fruto do relacionamento com Leandro Pardal.

Com a descoberta da gestação, Valesca teve medo de que a maternidade atrapalhasse os planos para seu futuro. “Achei, na minha cabeça, que todos os sonhos que eu tinha iriam por água abaixo. Eu não sabia o que Deus estava planejando para mim.”

Ao ser indagada por sua mãe pela decisão, ela lembrou o que mãe havia passado ‘Eu vi o que a senhora passou, o que a senhora sofreu'”. Valesca disse que deixou a casa que morava em busca de condições melhores para ela e para a mãe.

“Minha mãe me quebrou, ela disse assim, ‘Naquela época, eu também poderia ter tirado você. Eu não tinha ninguém para me acolher e conversar comigo. Hoje você tem sua mãe. Então todo o suporte que tem nesse mundo, eu vou te dar”, relatou.