São Gonçalo recebe Orquestra Filarmônica Metropolitana em homenagem a Claudinho e Buchecha

No repertório, sucessos como Só Love, Quero te Encontrar, Fico Assim Sem Você e outros ganham novos arranjos sinfônicos - Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (5), a Orquestra Filarmônica Metropolitana apresenta 'Três Décadas de Só Love', um emocionante tributo ao funk melody que marcou gerações, no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 16h e 19h30. O espetáculo homenageia os 30 anos de Claudinho & Buchecha, além de lembrar com carinho os eternos Claudinho e MC Marcinho.

No repertório, sucessos como Só Love, Quero te Encontrar, Fico Assim Sem Você e outros ganham novos arranjos sinfônicos, unindo o erudito ao popular com emoção, balanço e muita nostalgia. Um espetáculo para todos os públicos, da favela ao palco, resgatando memórias e exaltando nossa música com orgulho.

Serviço:

Sessão 1: 16h (exclusiva para alunos da rede pública, ONGs e público com acessibilidade)

Sessão 2: 19h30 (aberta ao público geral)

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuito, retirada pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/tres-decadas-de-so-love/2980733