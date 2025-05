Enel Rio remove 'gatos' de energia em estabelecimentos comerciais de São Gonçalo

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Divulgação

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada nesta semana, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado, a Enel Rio identificou ligações clandestinas em três estabelecimentos comerciais.

Na primeira inspeção, técnicos da Enel e integrantes da Polícia Civil acompanharam as equipes da Prefeitura de São Gonçalo em operação em ferros-velhos. Foram flagradas ligações diretas, sem medidores, em um ferro-velho e em uma borracharia, práticas que caracterizam o furto de energia elétrica.

Já na outra ação, as equipes da Enel Rio contaram com o reforço de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, e também constataram a irregularidade em um depósito de bebidas.

Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais foram conduzidos à 72ª Delegacia de Polícia e liberados após o pagamento de fiança. Eles vão responder pelo crime de furto de energia. As irregularidades foram desfeitas pelos técnicos da Enel.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.