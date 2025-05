Motociclistas fazem “rolezinho” por liberdade de MC Poze

Um protesto foi organizado por um grupo de motociclistas, no famoso “rolezinho”, que pedia a liberdade de MC Poze do Rodo, durante a madrugada desta sexta-feira (30). Várias motocicletas saíram do Baixo Méier em direção ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde o cantor estava preso antes de ser enviado para a Penitenciária Serrano Neves, também chamada de Bangu 3.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) realizavam uma operação para coibir os famosos “rolezinhos” nas principais saídas da comunidade Camarista Méier, tentando evitar acidentes, barulho e desordem pública. A ação contou com o apoio do 1º Comando de Policiamento de Área (1º CPA), Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e também da Secretaria de Ordem Pública (Seop).

Durante a ação, seis motos foram apreendidas por estarem em situação irregular, e também houve um homem conduzido à delegacia.

Nas redes sociais, o grupo que organizou o protesto se intitula “Rolé Zona Norte RJ” e tem o hábito de promover encontros para que motociclistas façam barulho pelas ruas do Rio de Janeiro. A relação do grupo com MC Poze é evidenciada em um dos vídeos, em que o cantor aparece em um desses encontros.

A manifestação dos motoqueiros divide opiniões nas redes sociais. Há quem apoie o protesto, mas também quem critique. Uma moradora, por exemplo, escreveu: “Que covardia com o trabalhador! Meu filho pequeno acordou às 2h15”, comentou em uma imagem que mostra as motos subindo na calçada destinada a pedestres.

Relembre a prisão

Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi detido em prisão temporária, acusado de apologia ao crime e ligação com a facção Comando Vermelho (CV), nesta quinta-feira (29). Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram a prisão na casa do cantor, no Recreio dos Bandeirantes, localizado na Zona Oeste do Rio. Durante a operação, foram apreendidos uma BMW X6, avaliada em aproximadamente R$ 880 mil, além de joias, celulares e documentos.