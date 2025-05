São Gonçalo encerra campanha do Maio Amarelo com cerimônia na Câmara Municipal

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, realizou nesta sexta-feira (30) a cerimônia de encerramento da campanha Maio Amarelo: Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana, cujo tema deste ano foi “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”

O evento de encerramento aconteceu na Câmara Municipal e contou com exibição de um vídeo que destacou as principais ações desenvolvidas ao longo do mês de maio, voltadas à conscientização sobre segurança viária.

Durante todo o mês, a secretaria promoveu uma intensa programação com mais de 20 ações educativas, incluindo simulações de acidentes, atividades em escolas com foco na educação para o trânsito e campanhas de conscientização em pontos estratégicos do município. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham sido impactadas pelas ações.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a presença de familiares de vítimas de acidentes de trânsito, como os parentes do corredor Lucas Celestino, vítima de atropelamento às margens da BR-101, em São Gonçalo. A família do corredor recebeu uma homenagem do Legislativo.



O comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes, ressaltou a importância das atividades educativas da campanha. “Essa campanha foi muito importante para nossa instituição pela parte educacional, pois conseguimos levar informação para os moradores da nossa cidade e destacar a importância de um trânsito mais seguro. As portas do nosso gabinete estão abertas para toda a população gonçalense”, disse.

Durante a cerimônia, 12 guardas municipais receberam certificados de participação em treinamento de primeiros socorros, promovido como parte da campanha.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou o engajamento coletivo e o papel fundamental da Guarda Municipal.

“A campanha do Maio Amarelo não foi só uma campanha, foi um chamamento para toda a sociedade sobre a responsabilidade de todos no trânsito. E eu agradeço a todos que fizeram parte desse mês, principalmente a Guarda Municipal, que foi uma grande parceira. Seguimos lutando por uma São Gonçalo mais consciente e organizada no trânsito.”

A cerimônia foi encerrada com a mensagem “O Maio Amarelo terminou, mas a mensagem continua”.