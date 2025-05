Tudo em paz: Após desentendimento, Maiara e Maraisa cantam com mãe de Marília Mendonça

Um show realizado na madrugada desta sexta-feira (30) marcou o fim de um desentendimento ocorrido em 2024 entre dupla Maiara e Maraisa e Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o encontro emocionante acontece, onde Ruth é abraçada pelas irmãs no palco.

A apresentação contou ainda com a participação de Almira, mãe das cantoras sertanejas. Juntas, as quatro interpretaram a música "Quero Você do Jeito Que Quiser", que integra o projeto Patroas, originalmente formado por Marília Mendonça, Maiara e Maraisa.

O desentendimento, ocorrido em 2024, aconteceu porque Maiara e Maraisa decidiram não participar do tributo "This Is Marília Mendonça", realizado em São Paulo. A ausência das gêmeas causou repercussão e levou Ruth a parar de segui-las nas redes sociais.

Na época, João Gustavo, irmão de Marília, também expressou seu descontentamento com a decisão: "Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer com que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só", comentou o cantor na época.