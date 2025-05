Além de Virginia e Zé Felipe, veja outros famosos que se separaram em 2025

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O fim do relacionamento entre Wanessa e Dado Dolabella foi confirmado em janeiro deste ano pela cantora, durante um show no Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal Leo Dias à época, ela comentou: “Ninguém está pronto para saber ainda. Nem minha família sabe, nem meus filhos”. Recentemente, a artista voltou a tocar no assunto rapidamente, afirmando que ela e Dado são apenas amigos. O relacionamento dos dois é marcado por um histórico de idas e vindas.

Bruna Marquezine e João Guilherme

Outros que terminaram logo após a festa na Fazenda Talismã foram os atores Bruna Marquezine e João Guilherme. Também filho de Leonardo, o cantor celebrava seu aniversário na ocasião. “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, dizia uma nota da assessoria em fevereiro deste ano.

Duda Guerra e Benício Huck

A última semana foi marcada por polêmica envolvendo a influencer e o filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Duda se envolveu em uma briga com Antonela Braga, famosa por vídeos sobre moda e maquiagem, acusando-a de tentar se aproximar de forma inapropriada de seu namorado. O caso tomou as redes sociais, e Benício e sua família, conhecidos por uma postura mais discreta, foram alvo de muitos comentários. Por fim, de acordo com o portal Leo Dias, eles terminaram o relacionamento e já não se seguem mais.

Marcello Novaes e Saory Cardoso

O ator também entrou para a lista de famosos solteiros após o fim de seu relacionamento com a influencer, ocorrido por telefone no mês passado. Ele não teria gostado de um procedimento estético que ela fez nos glúteos, o que contribuiu para o desgaste da relação. Marcello e Saory mantinham um namoro discreto, com poucas aparições públicas. Com o término exposto, o artista publicou uma indireta no Instagram: “Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil”. Eles estavam juntos há três anos.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Depois de cinco anos de relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação. Em uma publicação conjunta nas redes sociais, explicaram o fim do casamento:

“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda.”

Em declarações anteriores, ainda neste ano, a influencer havia afirmado que pensava em oficializar a relação com o filho do cantor Leonardo.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel

Ao comunicar o fim do casamento aos seguidores, o modelo expôs detalhes sobre como era a convivência com Carol:

“Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular”, disse ele em texto publicado no Instagram.

“Meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão… pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco. Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa.”

Guilherme e Carol estavam juntos desde 2019.

Débora Nascimento e Allan Souza Lima

Outro relacionamento que chegou ao fim recentemente, segundo a revista Ela, do GLOBO, foi o do ex-casal de atores. O término aconteceu de forma tranquila, sem maiores discussões. Até então, Débora e Allan vinham mantendo o namoro de forma discreta, com poucas aparições públicas. A confirmação do romance só veio neste ano pouco tempo após o fim do relacionamento anterior de Allan com a apresentadora Rafa Kalimann, em dezembro passado.