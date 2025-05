Avião derrapa durante pouso e paralisa operações no Santos Dumont

As ações de pouso e decolagem do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, precisaram ser suspensas na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 8h54, após um avião de pequeno porte derrapar durante o pouso. O acidente ocorreu depois que os pneus da aeronave esvaziaram, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a Infraero, no momento do acidente havia três pessoas a bordo do avião de pequeno porte. Para a realização da retirada da aeronave da pista, as ações de pouso e decolagem precisaram ser interrompidas por 25 minutos.

Os funcionários operacionais trabalharam para liberar a pista, e a aeronave foi retirada do local. Ainda segundo a Infraero, as consequências para os voos no momento da paralisação das atividades estão sendo analisadas.