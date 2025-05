Mainstreet Records, gravadora ligada a Orochi e Mc Poze, é alvo de investigação

A Mainstreet Records, uma das principais gravadoras do meio do rap e funk, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por apologia ao tráfico de drogas. A empresa é comandada pelo rapper Flávio César de Castro, conhecido como Orochi e o empresário Lucas Mendes Lang.

A gravadora entrou na mira dos investigadores por, supostamente, produzir músicas com apologia as facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. A informação foi confirmada após a prisão do Mc Poze do Rodo, que faz parte da Mainstreet, na manhã desta quinta feira (29).

Segundo o delegado Moyses Santanna, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), os cantores Poze, Oruam, Mc Cabelinho e Orochi, estão sendo investigados por apologia ao crime.

A Mainstreet Records é uma das principais gravadoras de rap e trap do país e agência grandes nomes do estilo musical como Borges, Dfideliz, Chefin e PL Quest.