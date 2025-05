Botafogo encaminha contratação de joia do futebol argentino

O Botafogo está próximo de anunciar a contratação de Álvaro Montoro, joia do futebol argentino, que tem apenas 18 anos de idade. Montoro tem contrato até o fim do ano com o Vélez Sarsfield, atual campeão nacional, o que facilitou a negociação, que alcançou cifras na casa dos 45 milhões de reais.

O jogador começou a ter oportunidades no time principal quando tinha ainda 16 anos e na temporada seguinte já herdou a camisa 10 da equipe, após a saída de alguns atletas. Em 2025 o jogador atuou em 19 partidas, somando três gols e uma assistência. Devido o acerto encaminhado, o meia sequer viajou com o restante do elenco para a última partida da equipe, realizado contra o Peñarol.

Habilidoso, baixinho e tendo o drible curto como uma de suas principais características, Montoro tem seu futebol comparado com o de Thiago Almada, meia argentino campeão Brasileiro e da Libertadores pelo alvinegro, na temporada passada.

"O comparam com Almada porque tem um estilo de jogo similar. Jogam quase na mesma posição e chegaram na equipe principal muito jovens. Não sei se ele é tão igual ao Almada, mas tem sim algumas similaridades no jogo", afirmou Alejandro Colodro, jornalista que cobre o Vélez.

O atleta é o tipo de jogador que interessa a Eagle Holding, empresa de John Textor, que busca jovens promissores no mercado sul-americano com potencial de valorização e revenda para o futebol europeu.

Montoro é o terceiro atleta já noticiado que está encaminhado com o Botafogo. Os zagueiros Abner, que estava no Juventude, e Kaio Pantaleão, que estava no futebol russo, também serão reforços para a temporada.