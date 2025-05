Ponte Rio-Niterói sofre interdições para execução de obras

A Ecovias Ponte orienta os motoristas que trafegarem pela via durante a madrugada a redobrarem a atenção - Foto: Divulgação/Agência Brasil/Fernando Frazão

A Ecovias Ponte vai realizar interdições programadas nas alças de acesso e saída da Ponte Rio-Niterói nesta quinta (29) e sexta-feira (30) para a execução de obras de recuperação do pavimento.

As intervenções ocorrerão sempre no horário entre 23h e 5h, quando o fluxo de veículos é menor, visando minimizar os impactos no trânsito.

Confira o cronograma de interdições:

Quinta-feira (29):

Interdição total da alça de saída da Ponte em direção a Alameda São Boaventura

Interdição total da alça de acesso à Ponte de quem está saindo da Ilha da Conceição.

Sexta-feira (30):

Interdição total da alça de acesso à Ponte pela Alameda São Boaventura.

A Ecovias Ponte orienta os motoristas que trafegarem pela via durante a madrugada a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização no local das obras.