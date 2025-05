Itaboraí celebra 192 anos com encontro de motociclistas

A cidade de Itaboraí segue em clima de comemoração pelos seus 192 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial para todos os públicos. Entre os destaques está o tradicional 22º Encontro de Motociclistas, que acontece de 30 de maio a 1º de junho, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Organizado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o encontro promete movimentar a economia local e atrair visitantes, fortalecendo o turismo e celebrando o espírito de liberdade sobre duas rodas.

O evento, que já faz parte do calendário oficial do município, reúne apaixonados por motociclismo de diversas regiões do estado e do país, promovendo um fim de semana de muita música, lazer, integração e valorização da cultura motociclista.

A entrada é gratuita, e a programação completa contará com shows de rock, exposição de motos, área gastronômica e espaço para expositores. O público pode esperar um ambiente seguro e familiar, pensado para todos que desejam prestigiar esse grande momento da cidade.

A realização do 22º Encontro de Motociclistas reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização de eventos culturais e turísticos, promovendo lazer de qualidade e oportunidades para o comércio local.