Ed Gale, ator que fez Chucky em 'Brinquedo assassino', morre aos 61 anos

O ator Ed Gale, conhecido por interpretar o personagem Chucky no filme "Brinquedo Assassino" (1988), faleceu aos 61 anos nesta terça-feira (27), em um hospital psiquiátrico em Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada.

Homenagens e Investigações

Sua sobrinha, Kayse Gale, homenageou o "tio divertido" no Facebook, afirmando que ele "fez sua última reverência e agora é a atração principal na vida após a morte".

Em 2023, Gale foi alvo de uma investigação nos EUA por trocar mensagens de cunho sexual com alguém que ele acreditava ser menor de idade. O ator admitiu ter tido outras conversas de teor sexual com menores.

Ele foi descoberto por um grupo chamado "Creep Catchers Unit", que atua criando perfis falsos de menores na internet para expor pedófilos. Membros dessa organização se passaram por um garoto de 14 anos e conversaram online com Ed Gale. Nas mensagens, o ator expressou o desejo de ter relações sexuais com a pessoa que ele acreditava ser um adolescente.

O Confronto e a Polícia

Em 14 de abril, o grupo foi até a casa de Gale em Los Angeles, nos EUA, e o confrontou com as conversas, filmando o encontro. Gale admitiu ter enviado as mensagens, mesmo sabendo que era um crime, e também confessou ter tido outras conversas sexuais com adolescentes.

O grupo chamou a polícia, que compareceu à residência do ator. Segundo a emissora Fox de Los Angeles, celulares de Ed Gale foram apreendidos para investigação. Ele não foi preso, mas, de acordo com o jornal "LA Weekly", estava sendo investigado por "comunicação com menor com a intenção de fazer sexo".