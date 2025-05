Comida di Buteco recebe entrega simbólica do título Patrimônio Cultural do Rio

Concurso Comida di Buteco foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Concurso Comida di Buteco foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Nessa terça-feira (27), o concurso Comida di Buteco foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A entrega simbólica do título aconteceu durante a premiação dos vencedores da edição deste ano do concurso.

A iniciativa é da deputada estadual Verônica Lima, autora da Lei nº 1.735/2023, que reconhece o valor cultural do concurso, e da Lei nº 10.712/2025, que inclui o evento no Calendário Oficial do Estado.

“O Comida di Buteco cumpre um papel fundamental ao dar visibilidade à gastronomia local e à cultura popular dos territórios. É muito mais do que um concurso: é um motor de desenvolvimento econômico e de fortalecimento da identidade cultural”, destacou a parlamentar.

Celebrando 25 anos de história, o concurso deste ano teve como tema “Paixão pelo Buteco”, exaltando o autêntico boteco raiz. A disputa reuniu 131 bares divididos em três circuitos: capital, Niterói e Baixada Fluminense.

Os bares vencedores foram: No Rio, Tonamata, de Vargem Grande; Baixada, Nosso Canto, de São João de Meriti e Niterói, Pli on Board, de Itaipu.