Idosa é agredida por homens em situação de rua no Fonseca, em Niterói

Uma idosa de 79 anos foi agredida por dois homens em situação de rua no bairro Fonseca, em Niterói, no domingo (25). A vítima ficou no meio de uma briga e foi empurrada.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a mulher foi levada para o Hospital Azevedo Lima, onde foi atendida, passou por exames e recebeu alta.

De acordo com testemunhas, a vítima desceu do ônibus na Alameda São Boaventura no momento em que os dois homens estavam brigando entre si e, durante a confusão, a idosa foi empurrada e jogada no chão.

Leia também:

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumula em R$ 11 milhões

São Gonçalo ensina autodefesa para mulheres motoristas de aplicativo



Parentes contaram que ela teve um estiramento no quadril e está com dificuldades para andar. Eles contaram que ela estava a caminho da igreja quando foi agredida.

A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Prefeitura de Niterói informaram que não foram acionadas para o caso.